Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Джибути

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Джибути Исмаилу Омару Гелле по случаю Дня независимости страны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.