https://news.day.az/officialchronicle/1670972.html Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Джибути
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Джибути
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Джибути Исмаилу Омару Гелле по случаю Дня независимости страны.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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