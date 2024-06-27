В Газахе автомобиль сбил насмерть велосипедиста

В Газахском районе Азербайджана произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зарегистрировано в селе Ханлар.

Автомобиль сбил велосипедиста.

Велосипедист Рашад Алескер оглу Амрахов 1988 года рождения был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Несмотря на медицинское вмешательство врачей, велосипедист скончался в больнице.

По данному факту проводится расследование.

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