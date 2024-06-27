https://news.day.az/society/1670904.html В Газахе автомобиль сбил насмерть велосипедиста
В Газахе автомобиль сбил насмерть велосипедиста
В Газахском районе Азербайджана произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зарегистрировано в селе Ханлар.
Автомобиль сбил велосипедиста.
Велосипедист Рашад Алескер оглу Амрахов 1988 года рождения был госпитализирован с тяжелыми травмами.
Несмотря на медицинское вмешательство врачей, велосипедист скончался в больнице.
По данному факту проводится расследование.
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