Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов отправился в Венгрию.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны.

В рамках визита запланированы ряд встреч генерал-полковника З.Гасанова с военным и политическим руководством страны, а также посещение компаний оборонной промышленности.

Официальный визит министра обороны продолжится до 29 июня.

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