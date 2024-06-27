https://news.day.az/politics/1671116.html Закир Гасанов отправился в Венгрию
Закир Гасанов отправился в Венгрию
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов отправился в Венгрию.
Об этом Day.Az сообщили в минобороны.
В рамках визита запланированы ряд встреч генерал-полковника З.Гасанова с военным и политическим руководством страны, а также посещение компаний оборонной промышленности.
Официальный визит министра обороны продолжится до 29 июня.
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