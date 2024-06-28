Японская инвестиционная госкорпорация понесла крупные потери

Японская государственно-частная структура для инфраструктурных инвестиций за рубежом Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport & Urban Development (JOIN) из-за неудачных операций, в частности, в Мьянме, США и Бразилии понесла в 2023 финансовом году потери в размере 95,5 млрд иен (почти $600 млн). Как сообщает газета "Асахи", примерено 40% из ее общего объема капиталовложений за рубежом, скорее всего, безвозвратно потеряны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

JOIN была создана в 2014 году и фактически полностью финансируется из государственного бюджета. На частные средства в ее операциях приходится лишь около 2%. Предполагалось, что корпорация будет инвестировать в транспортные и прочие проекты за рубежом с целью укрепления влияния Японии и извлечения прибыли.

Однако один из крупнейших проектов JOIN по развитию городского хозяйства в Мьянме завершился провалом. Его пришлось заморозить после военного переворота в этой стране. Большие потери корпорация понесла при строительстве линии скоростных поездов в Техасе. Инвестиции в сооружение железных дорог в Бразилии также, скорее всего, придется списывать в разряд потерь, отмечает "Асахи".

В связи с этим, по данным газеты, корпорация откажется от новых проектов, ее судьбу будет решать группа экспертов при Министерстве государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

В Японии после 2012 года было создано 15 таких государственно-частных корпораций и фондов для экономической деятельности по различным направлениям. Девять из них страдают от бюджетного дефицита, сообщает газета.

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