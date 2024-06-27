Грузия и Азербайджан поддерживают территориальную целостность друг друга

Грузия и Азербайджан поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили на брифинге в Тбилиси после встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По его словам, Азербайджан для Грузии не только соседняя и дружественная страна, но и очень хороший стратегический партнер.

Он отметил, что обе страны эффективно сотрудничают в энергетической, транспортной, логистической и других сферах.

Касаясь вопроса достижения регионального мира, министр сказал, что Грузия сделает все возможное для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

"Экономические проекты, совместно реализуемые Азербайджаном и Грузией, имеют важное значение не только для нас, но и для Европы", - добавил он.

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