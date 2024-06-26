https://news.day.az/society/1670876.html В Баку посреди улицы застрелили молодого мужчину
В Баку посреди улицы застрелили молодого мужчину
В Баку произошел вооруженный инцидент.
Как сообщает Day.Az, инцидент зафиксирован в Наримановском районе столицы, перед ТЦ "Метропарк".
Молодой человек был застрелен посреди улицы.
В пресс-службе МВД сообщили, что в Наримановском районе задержан подозреваемый в убийстве человека из огнестрельного оружия.
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