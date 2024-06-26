В Баку посреди улицы застрелили молодого мужчину

В Баку произошел вооруженный инцидент.

Как сообщает Day.Az, инцидент зафиксирован в Наримановском районе столицы, перед ТЦ "Метропарк".

Молодой человек был застрелен посреди улицы.

В пресс-службе МВД сообщили, что в Наримановском районе задержан подозреваемый в убийстве человека из огнестрельного оружия.