Азербайджан станет глобальным хозяином Всемирного дня окружающей среды в 2026 году.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН), исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен в ходе совместного брифинга в Баку.

"Прежде всего, хочу поделиться отличной новостью: Азербайджан станет глобальным хозяином Всемирного дня окружающей среды в 2026 году. Это важное событие, к которому Азербайджан подошел с инициативой. 5 июня 2026 года весь мир обратит свои взоры на Азербайджан, который будет проводить это значимое мероприятие. Это большая инициатива, и мы очень рады этому.

Кроме того, мы с большим удовольствием участвуем в ряде совместных мероприятий, как вы могли заметить. Мы также сотрудничаем с Азербайджаном в области электрической мобильности, поддерживаем его усилия в вопросах климата и уделяем большое внимание системам реагирования на климатические и погодные явления, а также финансированию адаптации. Также мы начали обсуждать поддержку охраняемых территорий в рамках Глобального экологического фонда. Мой недавний визит в Национальный парк Ширван стал лишь одним из примеров отличной работы по сохранению его биологического разнообразия", - отметила она.

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