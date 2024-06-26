Фидан обсудил ситуацию в Газе со своим египетским коллегой

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и главой МИД Египта Самихом Шукри.

Как передает Day.Az, об этом сообщили дипломатические источники Турции.

Согласно информации, в ходе разговора было обращено внимание на риск перехода конфликта в секторе Газа на региональный уровень, отмечена важность скорейшего прекращения войны и объявления постоянного прекращения огня.

В ходе беседы также подчеркнута важность бесперебойного поступления гуманитарной помощи в сектор Газа.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!