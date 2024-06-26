https://news.day.az/world/1670877.html Фидан обсудил ситуацию в Газе со своим египетским коллегой
Фидан обсудил ситуацию в Газе со своим египетским коллегой
Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и главой МИД Египта Самихом Шукри.
Как передает Day.Az, об этом сообщили дипломатические источники Турции.
Согласно информации, в ходе разговора было обращено внимание на риск перехода конфликта в секторе Газа на региональный уровень, отмечена важность скорейшего прекращения войны и объявления постоянного прекращения огня.
В ходе беседы также подчеркнута важность бесперебойного поступления гуманитарной помощи в сектор Газа.
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