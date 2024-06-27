Иранские консерваторы могут проиграть выборы президента

Кандидаты в президенты Ирана, принадлежащие крылу консерваторов, могут проиграть назначенные на 28 июня выборы, так как они все еще не объединились вокруг одной фигуры. С таким мнением выступила обозреватель газеты Tehran Times Мона Ходжат Ансари, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Всего в борьбу за президентское кресло вступят пять политиков. Среди них спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, представитель духовного лидера в Совбезе республики Саид Джалили, мэр Тегерана Алиреза Закани, экс-глава министерств внутренних дел и юстиции Мостафа Пурмохаммади (все консерваторы) и экс-министр здравоохранения Масуд Пезешкиян (реформист). Изначально Совет стражей конституции допустил до участия в выборах 6 человек, однако вице-президент действующего иранского правительства Амир Хосейн Газизаде Хашеми 26 июня заявил о снятии своей кандидатуры в пользу других кандидатов-консерваторов.

Обозреватель Tehran Times подчеркивает, что единственный кандидат-реформист Пезешкиян заручился поддержкой "ключевых фигур" в стане его соратников - президента Ирана с 1997 по 2005 год Мохаммада Хатами и министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа в правительстве Хасана Роухани, президента исламской республики с 2013 по 2021 год. Роухани в видеообращении 26 июня также поддержал Пезешкияна.

Снявший свою кандидатуру Газизаде Хашеми в заявлении на своей странице в соцсети X предупредил, что "оппозиция может непреднамеренно извлечь выгоду из неспособности [консерваторов] достичь консенсуса по вопросу единого кандидата". При этом, подчеркивает издание, ни Галибаф, ни Джалили - два основных претендента на пост главы исполнительной власти республики от крыла консерваторов - еще не заявили о намерении выйти из президентской гонки, поддержав своего единомышленника.

В Иране нет классических политических партий - они не имеют четкой структуры и института партийного членства. Политиков принято условно делить на три лагеря: консерваторов, реформистов и умеренных.

Внеочередные выборы президента Ирана состоятся 28 июня 2024 года. Они проходят в связи с гибелью президента страны Эбрахима Раиси. 19 мая в провинции Восточный Азербайджан на севере Ирана упал вертолет с Раиси на борту. Вместе с ним летели глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян и ряд государственных деятелей исламской республики. Все пассажиры и члены экипажа воздушного судна погибли.

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