Азербайджан демонстрирует лидерство в борьбе с отходами на пострадавших от конфликта территориях

Азербайджан уже демонстрирует лидерство в борьбе с отходами, применяя инновационные методы в работе по переработке отходов от сноса зданий на территориях, пострадавших от конфликта, в сотрудничестве с частным сектором и техническим консультационным отделом.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала заместитель Генерального секретаря ООН и исполнительныЙ директор Программы Организации Объединенных Наций (ООН) по окружающей среде Ингер Андерсен на Международном форуме "Солидарность ради зеленого мира: от отходов к ценности для устойчивого будущего".

"В докладе "Глобальная перспектива управления отходами" за этот год показано, что объем образования твердых бытовых отходов вырастет с 2,3 миллиарда тонн сегодня до 3,8 миллиарда тонн в 2050 году, то есть, на треть больше. А затраты на сбор отходов, экологические издержки, связанные с ухудшением состояния окружающей среды и здоровьем людей, возрастут", - подчеркнула она.

Ингер Андерсен отметила, что есть способы, с помощью которых возможно добиться прогресса в сфере отходов.

"Во-первых, нам нужно наращивать потенциал, чтобы справиться с нынешними проблемами и подготовиться к необходимым трансформационным изменениям. А это значит, что нужно бороться с выбросами метана, запретить открытое сжигание отходов, чтобы уменьшить загрязнение воздуха. Это означает, что нужно увеличить мощности по утилизации отходов, включая сбор, переработку и повторное использование и поддерживать переработку мусора как часть комплексного подхода к восстановлению после стихийных бедствий или конфликтов", - добавила она.

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