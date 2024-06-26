Президент Боливии заявил о попытке государственного переворота в стране

Президент Боливии Луис Арсе назвал действия армии в столице страны государственным переворотом и призвал граждан защитить демократию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает газета Deber.

Это заявление Арсе сделал, выступив в окружении министров правительства страны.

В свою очередь, министерство иностранных дел Боливии призвало международное сообщество поддержать правительство президента Арсе на фоне происходящих событий в Ла-Пасе. МИД заявил о "нерегулярной мобилизации" отдельных подразделений боливийской армии, которые "атаковали демократию, мир и безопасность в стране".

Возглавляющий действия военных бывший командующий национальной армией генерал Хуан Хосе Суньига провел беседу с главой государства, после чего покинул здание правительства. После этого чиновники правительства во главе с министром внутренних дел страны Карлосом Эдуардо дель Кастильо забаррикадировали вход в здание.

До этого сообщалось, что боливийские военные ночью окружили площадь перед зданием правительства в столице страны Ла-Пасе.

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