Президент Боливии заявил о попытке государственного переворота в стране
Президент Боливии Луис Арсе назвал действия армии в столице страны государственным переворотом и призвал граждан защитить демократию.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает газета Deber.
Это заявление Арсе сделал, выступив в окружении министров правительства страны.
В свою очередь, министерство иностранных дел Боливии призвало международное сообщество поддержать правительство президента Арсе на фоне происходящих событий в Ла-Пасе. МИД заявил о "нерегулярной мобилизации" отдельных подразделений боливийской армии, которые "атаковали демократию, мир и безопасность в стране".
Возглавляющий действия военных бывший командующий национальной армией генерал Хуан Хосе Суньига провел беседу с главой государства, после чего покинул здание правительства. После этого чиновники правительства во главе с министром внутренних дел страны Карлосом Эдуардо дель Кастильо забаррикадировали вход в здание.
До этого сообщалось, что боливийские военные ночью окружили площадь перед зданием правительства в столице страны Ла-Пасе.
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