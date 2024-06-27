Министерство обороны Турции поблагодарило азербайджанских военных

Министерство обороны Турции опубликовало видео, на котором азербайджанские военные с большим энтузиазмом наблюдают за матчем Турция-Чехия, который прошел в рамках 3-го тура группового этапа Евро-2024.

Как передает Day.Az, военное ведомство братской страны опубликовал комментарий под видео: "Полная поддержка нашим ребятам из Азербайджана! Героические воины Вооруженных сил Азербайджана, отмечающие сегодня свое 106-летие, с большим энтузиазмом наблюдали за матчем с Чехией, в котором наша сборная по футболу одержала победу со счетом 2:1, и радовались победному голу Дженка Тосу. Спасибо, Азербайджан, спасибо, карабахские львы. Мы всегда едины!".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!