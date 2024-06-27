Стартовала первая сессия в рамках бизнес-форума ЕАБР в Алматы

В рамках бизнес-форума Евразийского банка развития (ЕАБР), который проходит в Алматы, стартовала первая сессия на тему "Исламские финансы в Центральной Азии".

Как передает в четверг корреспондент Trend, на сессии участники обсудят основополагающие принципы финансирования проектов в центральноазиатских государствах, рассмотрят сопутствующие проблемы и механизмы их решения, передает Day.Az.

Темой докладов и выступлений спикеров стант влияние законодательства и госрегулирования на развитие исламского банкинга и финансов.

Отметим, что сегмент исламских финансов в мировых банковских активах составляет, по данным на начало 2024 года, 2%, но это уже 4 трлн долларов США, и он быстро растет. Так, среднегодовой прирост объема исламских активов в мире за 2015-2021 годы составил 10,5% по сравнению с 5,8% среди традиционных финансовых активов.

Исламские банки в настоящее время заняли устойчивые позиции более чем в 40 странах мира и начинают эффективно конкурировать с классическими кредитными учреждениями.

ЕАБР приступил к развитию направления исламских финансов в 2023 году, при поддержке ИБР создается специальное "Исламское окно" по предоставлению финансирования согласно принципам исламских финансов. Как региональный банк развития, ЕАБР планирует выступить "проводником" и региональным партнером для исламских инвестиций в ЦА.

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