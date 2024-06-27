Йеменские хуситы атаковали Израиль

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" провели очередную совместную операцию с "Исламским сопротивлением Ирака" против Израиля, атаковав цель в городе Хайфа. Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наши вооруженные силы провели совместную операцию с "Исламским сопротивлением Ирака", в ходе которой несколько крылатых ракет поразили жизненно важную цель в Хайфе", - сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Сариа также заявил, что хуситы нанесли удар по коммерческому судну Seajoy в Красном море с использованием дронов, ракет и беспилотного катера.

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