Иностранные инвесторы подали крупные иски против правительства Армении

Генеральный секретарь Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) Всемирного банка 21 июня зарегистрировал арбитражный иск компании Walnort Finance Limited (далее - Walnort) против Республики Армения, который был подан 3 июня 2024 года и передан аппарату премьер-министра, министерствам иностранных дел и финансов РА, а также представителю РА по международным правовым вопросам, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Как сообщают из компании Walnort, их арбитражный иск последовал за извещением о споре, представленном правительству Республики Армения 16 октября 2023 года и адресованном премьер-министру Николу Пашиняну. Правительство было извещено о серьезных нарушениях обязательств, принятых им "Соглашением между Правительством Республики Армения и Правительством Республики Кипр о поощрении и защите инвестиций" от 1998 года.

"Инвестиция Walnort в крупнейшую горнодобывающую компанию Армении - ЗАО "Зангезурский медно-молибденовый комбинат" (ЗММК) - была сорвана в результате кампании, проводимой правительством по политическим мотивам с целью получения значительной доли в ЗММК. В частности, правительство не позволило Walnort реализовать свои законные акционерные права в ЗММК, что привело к убыткам в размере не менее 1,2 млрд долларов США (в результате экспертной оценки эта сумма может значительно возрасти).

Вопреки добросовестно прилагаемым Walnort после извещения о споре усилиям в направлении ведения переговоров по решению этих вопросов, правительство Армении предпочло вообще не сотрудничать с компанией. Напротив, правительство обострило спор, поддержав нападки на дочерние компании Walnort в Армении (ЗАО "Мун Металс" и ООО "Зангезур майнинг").

Руководство Walnort со своими акционерами и компаниями группы считает приоритетной концентрацию внимания на данном споре с целью защиты прав компании и сохранения ее ценностей.

В производстве ICSID компания Walnort представлена командой высококвалифицированных юристов, к делу привлечены также консультанты и эксперты международного уровня. Хоть и разочаровывает тот факт, что правительство Армении выбрало ненужный путь судебного разбирательства, но компания Walnort готова добиваться своих требований до конца как в ICSID, так и за его пределами", - говорится в сообщении компании.