В Брюсселе подписано соглашение о безопасности между Украиной и ЕС

В Брюсселе подписано соглашение о безопасности между Украиной и Евросоюзом.

Как сообщает Day.Az, соглашение подписали с украинской стороны Президент Владимир Зеленский, со стороны ЕС - председатель Совета ЕС Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Шарль Мишель написал в "Х", что обязательства по соглашению помогут Украине защитить себя, противостоять дестабилизации и предотвратить в будущем акты агрессии.

"Это более конкретное доказательство непоколебимой решимости ЕС поддерживать Украину в течение длительного времени", - добавил Шарль Мишель.

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