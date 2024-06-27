https://news.day.az/world/1671092.html В Брюсселе подписано соглашение о безопасности между Украиной и ЕС
В Брюсселе подписано соглашение о безопасности между Украиной и ЕС
В Брюсселе подписано соглашение о безопасности между Украиной и Евросоюзом.
Как сообщает Day.Az, соглашение подписали с украинской стороны Президент Владимир Зеленский, со стороны ЕС - председатель Совета ЕС Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Шарль Мишель написал в "Х", что обязательства по соглашению помогут Украине защитить себя, противостоять дестабилизации и предотвратить в будущем акты агрессии.
"Это более конкретное доказательство непоколебимой решимости ЕС поддерживать Украину в течение длительного времени", - добавил Шарль Мишель.
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