В Баку с сольным концертом выступит Мераб Амзоев

В столице Азербайджана на сцене Дворца Гейдара Алиева третьего июня впервые с большим сольным концертом выступит Мераб Амзоев, сообщает Day.Az.

Для бакинцев музыкант подготовил интересную музыкальную программу, которая не оставит равнодушным ни одного поклонника его творчества.

Мераб Амзоев - музыкант, гитарист, певец и кавер-артист. Он пишет свои песни и переосмысливает известные хиты популярных исполнителей. Певец исполняет авторские песни и каверы на грузинском, русском, английском, итальянском, испанском, французском языках.

Известность к музыканту в Грузии пришла в 2017 году после участия в шоу X Faсtor и Georgian Idol. Пика популярности он достиг в 2023 году, когда ролики с его исполнением кавер-версий популярных песен буквально заполонили интернет и набирали миллионы просмотров в социальных сетях.

Организатор концерта в Баку - AzKonsert.

Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке:

https://iticket.az/ru/events/concerts/merab-amzoevi-elm/115009

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