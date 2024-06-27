В США пройдут теледебаты между действующим и бывшим президентами

Потенциальные кандидаты на пост президента США - бывший глава государства республиканец Дональд Трамп и нынешний руководитель вашингтонской администрации демократ Джо Байден - примут участие в предвыборных теледебатах, которые пройдут в Атланте (штат Джорджия), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

За четыре месяца до ноябрьских президентских выборов они встретятся в студии телеканала CNN. Трансляцию теледебатов, правила проведения которых претерпели существенные изменения, будут вести все крупнейшие телекомпании начиная с 21:00 по времени восточного побережья США в течение полутора часов с двумя перерывами на рекламу, во время которых потенциальным кандидатам в президенты запрещено консультироваться с помощниками. Ведущими на дебатах будут журналисты CNN - Джейк Таппер и Дана Бэш.

Политики последний раз встречались на теледебатах 22 октября 2020 года.

Байден и Трамп - единственные участники президентской гонки, которые соответствуют всем критериям теледебатов. Их соперник Роберт Кеннеди - младший не смог преодолеть порог, который требует, чтобы кандидаты набрали 15% или выше в 4 национальных опросах, а также находились в избирательных бюллетенях достаточного для победы на президентских выборах количества штатов.

Согласно проведенному порталом RealClearPolitics анализу последних опросов в США, республиканец опережает демократа на один процентный пункт - 46,2% против 45,2%. Кроме того, как свидетельствуют результаты опроса, проведенного американской исследовательской организацией Rasmussen Reports, 47% американцев полагают, что на предстоящих дебатах Трамп одержит победу над Байденом.

Американский лидер и бывший президент США уже гарантировали себе по итогам праймериз (первичных выборов) и кокусов (собраний партийного актива) у республиканцев и демократов выдвижение этим летом кандидатами на выборах, которые пройдут 5 ноября.

По итогам жеребьевки при помощи подбрасывания монеты штаб Байдена выбрал правую позицию на подиуме. В свою очередь штаб Трампа предпочел, чтобы бывший глава государства выступил последним с заключительным словом.

Новые правила

Процесс проведения нынешних теледебатов существенно отличается от того, каким он был в 2020 году. До этого в США теледебаты никогда не начинались так рано - в июне - на три месяца раньше традиционных сроков. Как правило, они проходят после того, как Демократическая и Республиканская партии официально объявят своих кандидатов в президенты на национальных съездах.

В США теледебаты проходят обычно перед зрителями, часто в актовом зале на территории вуза, координируются с двухпартийной Комиссией по президентским дебатам. Однако в этот раз в студии будут только Трамп, Байден и два журналиста CNN. Кроме того, кандидаты в президенты заявили, что не намерены участвовать в запланированных ранее комиссией теледебатах.

Байден и Трамп смогут взять с собой на дебаты только ручку, бумагу и бутылку воды. Им запрещено брать тезисы, конспекты, заранее написанные тексты выступлений. Микрофоны политиков будут отключены, пока их не попросят начать говорить.

Возможные темы теледебатов

Как ожидается, одной из ключевых тем поединка будут судебные тяжбы, к которым причастны кандидаты в президенты. Теледебаты состоятся примерно через месяц после того, как Трамп был признан виновным по всем 34 пунктам обвинения в суде Нью-Йорка, став первым в истории экс-президентом США, которого жюри присяжных признало виновным в совершении преступления. В середине июня был вынесен обвинительный вердикт по делу о нарушениях при хранении оружия сыном президента США Хантером. Он признан виновным по всем трем пунктам обвинения. В сентябре начнется рассмотрение дела о неуплате Хантером Байденом налогов на сумму не менее $1,4 млн.

Кроме того, как ожидается, во время теледебатов будут затронуты вопросы, связанные с возрастом и способностью нынешнего главы государства исполнять полномочия американского лидера. В 81 год он является самым пожилым действующим президентом в истории США, и, если его изберут на второй срок, он покинет пост в 86 лет. 78-летний Трамп постоянно критикует Байдена, который нередко допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки и неоднозначные действия. Республиканец ставит под сомнение умственные и физические возможности главы государства продолжать руководить Соединенными Штатами. Так, Трамп предложил проверить Байдена на употребление наркотических средств. Республиканец также предположил, что Байдену искусственным путем помогают держаться на публике. В связи с этим Трамп потребовал, чтобы Байден прошел тесты на умственные способности и наличие препаратов в организме.

Ожидается, что кандидаты обсудят состояние экономики и иммиграционную политику, поскольку оба этих вопроса неизменно занимают первые места в опросах избирателей. Вероятно, они затронут вопросы международной политики, поскольку избиратели по-прежнему расходятся во мнениях о том, должны ли США отправлять военную помощь Украине и Израилю.

Байден и Трамп примут участие во вторых теледебатах 10 сентября, которые пройдут на площадке телекомпании ABC. В то же время предвыборный штаб демократа отверг идею его оппонента о проведении третьего раунда, помимо двух согласованных ранее.

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