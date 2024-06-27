В Боливии задержали возглавившего попытку госпереворота генерала

Боливийский генерал Хуана Хосе Суньига, который вывел военных на площадь перед зданием правительства, был задержан по распоряжению генеральной прокуратуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Bolivia TV.

На кадрах, которые были показаны в эфире, Суньига вышел из здания Генштаба в сопровождении сотрудников полиции, которые посадили его в машину.

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