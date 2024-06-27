КНР отрабатывает альтернативную модель решения тайваньского вопроса

Китай разрабатывает альтернативное решение для решения тайваньского вопроса и достижения воссоединения страны, используя острова Цзиньмэнь в Тайваньском проливе. Об этом пишет со ссылкой на мнение экспертов газета Global Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Эксперты заявили в среду, что береговая охрана материка приняла новую модель обеспечения правопорядка, расширив сферу его применения, что позволило перейти "всепогодному обеспечению", - сообщает газета, комментируя регулярное патрулирование вод в районе Цзиньмэнь кораблями береговой охраны провинции Фуцзянь.

"Некоторые эксперты заявили, что модель обеспечения безопасности на море вблизи Цзиньмэнь может служить успешным примером продвижения концепции "Одна страна, две системы", предлагая альтернативное решение для окончательного урегулирования тайваньского вопроса и достижения воссоединения по обе стороны пролива", - уточняет издание.

С июня, указывается в материале, береговая охрана Фуцзяни сформировала флотилию военных кораблей для усиления патрулирования в водах вблизи Цзиньмэнь и "серьезной защиты законных прав и интересов китайских рыбаков, в том числе на острове Тайвань". Сообщая о переходе на постоянный режим патрулирования одиночными кораблями либо парами кораблей вместо прежнего периодического выхода в море корабельных групп, газета ссылается на блогера, пишущего в соцсети Weibo под псевдонимом Юйюань Таньтянь, отмечая, что это "влиятельный человек в социальных сетях, связанный с государственной телекомпанией CCTV".

"Юридически и практически, с точки зрения правоприменения и фактического контроля над соответствующими водами, <...> для полного воссоединения остался только последний шаг", - резюмирует китайское издание.

Ранее глава Минобороны КНР Дун Цзюнь, выступая на международном форуме по безопасности "Шангри-ла" в Сингапуре, заявил, что внешние силы вмешиваются в тайваньский вопрос, размывают принцип "одного Китая" и тем самым подталкивают остров к опасной ситуации.

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