Азербайджанские воины преподали миру урок мужества, показав моральную силу нашей армии

Мы отмечаем дату 26 июня с чувством огромной гордости. Азербайджанская армия поразила весь мир итогами 44-дневной войны 2020 года и сентябрьской антитеррористической операции прошлого года.

Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев.

По его словам, авторы кампании очернения нашей армии, в первую очередь армянские и проармянские силы пытались и продолжают пытаться представить Вооруженные силы Азербайджана как армию, годную лишь для парадов и не имеющую реальной силы.

"Кто-то старается доказывать, что Азербайджан победил Армению в 44-дневной войне только благодаря современным военным технологиям, что если бы не это, мы якобы не смогли бы освободить свои земли. Между тем, в реальности все обстояло иначе. Современные технологии, конечно, тоже сыграли роль, но победой мы обязаны не им, а азербайджанскому солдату, который своим мужеством показал всем, что силу и дух Азербайджанской армии следует мерить другим мерилом. Одна только операция по освобождению Шуши чего стоит. В этой битве современные военные технологии не сыграли никакой роли. Победу одержали доблесть, патриотизм и профессионализм наших воинов. Они преподали миру урок мужества, показали не только военную, но и моральную силу нашей армии. Враг, прочитав в глазах освободителей города эту силу, запаниковал", - сказал наш собеседник.

Турал Гянджалиев напомнил о лживых инсинуациях, которые распространялись вокруг нашей победы. Чего только не говорили. И то, что Азербайджанская армия не воевала сама, и то, что победили технологии, а не храбрость нашего солдата. Сейчас авторы этой лживой пропаганды почти не слышны. Потому что Азербайджан уже всем и все доказал, подчеркнул азербайджанский депутат.

"Считаю, что наша победа заложила в определенной степени основы для создания общетюркского военного альянса. И это пугает не только Армению, но и ее опекунов. В частности, Францию. Эта страна сегодня ускоренно вооружает Армению, поощряя реваншистские настроения в армянском обществе и рассчитывая спровоцировать новую войну в регионе с целью усиления собственного влияния. Но опекуны Армении должны понимать, что Азербайджанская армия никогда не отступит ни перед какой силой. Она всегда будет стоять на страже национальных интересов. Она хорошо мотивирована и подготовлена на самом высоком уровне. У нас есть все основания быть спокойными за территориальную целостность Азербайджана", - сказал Турал Гянджалиев.

Лейла Таривердиева