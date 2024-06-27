Китай перехватил детектор подводных лодок США в Южно-Китайском море

Китай перехватил детектор подводных лодок, сброшенный Соединенными Штатами в Южно-Китайском море. Об этом сообщила газета Global Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На странице издания в X (ранее Twitter) размещена видеозапись, на которой видно, как военный самолет США сбрасывает в море некий объект, который впоследствии был выловлен из воды и оказался подводным детектором.

В начале июня МИД Китая заявил, что Соединенные Штаты "играют постыдную роль" в нагнетании напряженности в Южно-Китайском море, используя в корыстных целях территориальные трения между КНР и Филиппинами.

В последнее время в Южно-Китайском море участились инциденты, ведущие к усилению напряженности. В частности, речь идет о вытеснении филиппинских кораблей и судов катерами береговой охраны КНР.

Пекин несколько десятилетий ведет споры с несколькими странами по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Прежде всего, речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (Скарборо). Эти вопросы касаются Брунея, Вьетнама, Малайзии и Филиппин.

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