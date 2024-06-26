Лидера парламентской коалиции Болгарии обвинили в попытке вмешательства в дела спецслужб

Лидера парламентской коалиции "Демократическая Болгарии" (входит в блок с партией "Продолжаем перемены") Атанаса Атанасова обвинили в попытке склонения офицеров службы военной разведки к незаконной передаче секретной информации. Этот факт, о котором первыми сообщили местные СМИ, на слушаниях в парламенте подтвердил директор службы военной разведки Минобороны Болгарии Венелин Венев. По его словам, на офицеров военной разведки в июле 2023 года вышел советник по национальной безопасности премьер-министра Николая Денкова Веселин Марков, а сделал он это по распоряжению и инициативе Атанаса Атанасова. В случае согласия офицерам предлагалась помощь в карьерном росте. Трансляция заседания велась на официальном сайте парламента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Встречи двух офицеров с советником Денкова состоялись в июле прошлого года, после чего они доложили об этих встречах и представили рапорты. Марков тогда указал непосредственно на Атанаса Атанасова, который хотел назначить своих людей в спецслужбу. Ранее он выразил сожаление, что его человек, работавший в разведке, был отстранен. "Я уверен в своих офицерах и верю, что все произошло так, как описано в их рапортах", - сообщил глава службы военной разведки, уточнив, что по этому факту проводится прокурорская проверка.

Венев уточнил, что офицеров просили "предоставлять оперативную информацию по конкретным темам, а также делиться сведениями по определенным позициям".

Сообщение директора службы военной разведки вызвало скандал в парламенте, лидеры политических объединений потребовали проведения расследования и ареста Атанасова.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!