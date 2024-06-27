В Иране наступил день тишины перед выборами президента

Срок для проведения предвыборной агитации кандидатами в президенты Ирана завершен, с 8:00 по местному времени (08:30 по бакинскому времени) в стране наступил день тишины, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщалось в заявлении избирательного штаба исламской республики, "всем кандидатам, партиям, политическим движениям, их сторонникам предлагается воздержаться от проведения каких-либо агитационных мероприятий в поддержку кандидатов после окончания отведенного срока, а также не носить никакой агитационной символики в день голосования".

Всего в борьбу за президентское кресло вступят пять политиков. Среди них спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, мэр Тегерана Алиреза Закани, представитель духовного лидера в Совбезе республики Саид Джалили, экс-глава министерств внутренних дел и юстиции Мостафа Пурмохаммади (все консерваторы) и экс-министр здравоохранения Масуд Пезешкиян (реформист). Изначально Совет стражей конституции допустил до участия в выборах шесть человек, однако вице-президент Амир Хосейн Газизаде Хашеми 26 июня заявил о снятии своей кандидатуры в пользу других кандидатов-консерваторов.

За две недели, отведенные на предвыборную агитацию, между кандидатами состоялись пять раундов теледебатов. Каждый из них был посвящен конкретной теме: экономика, внешняя политика, культура, социальная политика и повышение эффективности работы правительства.

По последним результатам соцопросов, которые проводились на протяжении всей предвыборной кампании, на данный момент на лидирующей позиции находится реформист Масуд Пезешкиян. Далее, с небольшим отставанием на втором и третьем местах расположились консерваторы Джалили и Галибаф соответственно.

Внеочередные выборы президента Ирана состоятся 28 июня. Они проходят в связи с гибелью президента страны Эбрахима Раиси.

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