Евразийский банк развития (ЕАБР) открыт к привлечению новых акционеров, в том числе Турции.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал, отвечая на вопросы журналистов, председатель правления ЕАБР Николай Подгузов на полях бизнес-форума в Алматы.

"Мы открыты и будем с удовольствием работать по привлечению новых акционеров, в том числе Турции", - подчеркнул он.

По его словам, в первую очередь, банк сконцентрирован на странах-акционерах и активно инвестирует в регион присутствия.

"Но, например, Казахстан имеет очень плотные связи с Турцией, да, и Российская Федерация тоже. И есть ряд совместных проектов. Это, например, строительство госпиталей, создание большой Алматинской кольцевой дороги, это, буквально, недавно открытый терминал аэропорта Алматы. Это происходит с участием турецких инвесторов. По линии именно вступления в банк мы открыты. Здесь нам сложно проявлять слишком настойчивую инициативу, потому что сначала должны прокоммуницировать акционеры", - отметил он.

Подгузов упомянул, что ЕАБР открыт для взаимодействия с Турцией.

"Кроме того, все маршруты Север-Юг, они очень актуальны для Турции, поэтому я считаю, что наша работа в регионе идет и на пользу Турецкой Республике", - добавил он.

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