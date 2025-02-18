Али Асадов встретился в Тегеране с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом

18 февраля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в рамках рабочего визита в Тегеран встретился с Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана, А.Асадов передал приветствия Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Масуду Пезешкиану.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам развития азербайджано-иранских отношений, основанных на принципах дружбы и добрососедства, а также обогащения взаимовыгодного сотрудничества новым содержанием.

Обсуждались вопросы реализации совместных проектов в области транспорта, энергетики и нефтегаза между Азербайджаном и Ираном.

Подчеркнув важность III Каспийского экономического форума, было вновь отмечено, что Азербайджан рассматривает Каспийское море как море мира, дружбы и сотрудничества.

Также были обсуждены актуальные вопросы, учитывающие новые реалии в регионе.