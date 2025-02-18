Эксперты о возрастном лимите на ввоз автомобилей в Азербайджан

С апреля 2023 года вступило в силу постановление Кабинета министров "Об ограничении ввоза подержанных легковых автомобилей на таможенную территорию Азербайджанской Республики". Согласно документу, запрещен ввоз в страну машин, спущенных с конвейера свыше 10 лет назад.

Но насколько оправданна эта мера в современных реалиях?

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, эксперт в сфере транспорта Эльмаддин Мурадлы считает, что снижать 10-летний лимит нет необходимости.

"Азербайджан не является производителем автомобилей, массового их выпуска у нас нет. Машины собираются на совместных заводах других стран. Поэтому применение возрастного лимита приемлемо", - заявил он.

По мнению эксперта, ограничения могут быть наложены только на автомобили, побывавшие в авариях.

"Обновление автопарка может осуществляться только в такой форме. В Азербайджане в этом есть очень серьезная необходимость. Перекупщики думают только о своих карманах, для них неважно состояние автомобиля и то, какой вред подобный транспорт наносит экологии. Они привозят машины, побывавшие в авариях и продают их после косметического ремонта", - подчеркнул он.

Э.Мурадлы считает, если Азербайджан в будущем станет производителем автомобилей, могут быть применены определенные ограничения на ввозимые транспортные средства для стимулирования местного производства.

"Но сегодня в этом нет необходимости. Наоборот, нужно создать возможность для обновления автопарка, предоставить льготы тем, кто ввозит новые, особенно гибридные и электрические машины", - считает он.

В свою очередь другой эксперт по вопросам транспорта Аслан Асадов заявил, что Азербайджан адекватно подходит к быстрому распространению электромобилей в мире.

"Существуют определенные риски в отношении производства и принципа работы "зеленых" машин. Некоторые страны не готовы к определенным процедурам для их выпуска. Они применяют ограничения на импортируемые или сдаваемые в аренду транспортные средства, устанавливают возрастной лимит и проводят процессы утилизации", - отметил он.

По словам А.Асадова, в Азербайджане одним из основных критериев автомобилизации также является возраст транспортного средства.

"В стране достаточно машин старше 10 лет. Этот вопрос в первую очередь проявился в сфере перевозок такси, особенно в обновлении транспортных средств таксопарков. Поднимать вопрос о возрасте для нас еще рано, поступило достаточно новых автомобилей. Для обновления их возрастного ценза нужно еще несколько лет", - заключил эксперт.