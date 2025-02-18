В Баку прозвучали шедевры азербайджанской и мировой музыки

В исполнении хора Международного центра мугама имени Джахангира Джахангирова (художественный руководитель - заслуженный учитель Тарана Юсифова) состоялась концертная программа, состоящая из произведений азербайджанских и мировых композиторов, сообщает Day.Az.

О любви писали и сочиняли музыку во все времена. Трагические и счастливые истории отношений заставляли плакать или улыбаться миллионы людей во всем мире. Каждая отдельная история любви непохожа на другие. Мы делаем ошибки, получаем опыт, но главное - переживаем самые разные чувства. Писателям и музыкантам удается передать это в своих произведениях, которые пробуждают желание жить и вдохновляют.

Программа, включающая в себя эстрадные и джазовые произведения в новой аранжировке и стиле ретро была с интересом встречена зрителями. На вечере также выступила музыкальная группа под руководством пианиста, заслуженного артиста Эльдара Мамедова. Заслуженный деятель искусств, профессор, музыковед Зюмрюд Дадашзаде, поделившись своими впечатлениями о вечере, отметила красочность и оригинальность представленных произведений.

Этот музыкальный вечер подарил зрителям самые положительные эмоции.

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