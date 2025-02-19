Культурное наследие Азербайджана показали на выставке в Праге

В Доме культуры Азербайджана в Праге состоялось открытие выставки "Гармония двух красот: азербайджанский ковер и чешский хрусталь". Выставка организована ОАО "Aзерхалчa" и функционирующей в Праге чешской мануфактурой по производству высокохудожественного стекла "Halama" при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, передает Day.Az.

На выставке представлены образцы всемирно известных азербайджанских ковров, являющихся нашим богатым культурным, национально-духовным достоянием, и интересные экспонаты "Halama" - чешское стеклянное искусство ручной работы.

В мероприятии приняли участие члены правительства и парламента Чешской Республики, руководители дипломатических представительств в Чехии, члены азербайджанской общины в Чехии, представители местной общественности и местной прессы.

Председатель общества "Натаван", координатор Координационного совета азербайджанцев Восточной Европы по Чехии, руководитель Дома культуры Азербайджана в Праге, автор идеи выставки Лейла Бегим Джафарова подробно рассказала о выставке, выразила удовлетворение тем, что как азербайджанская, так и чешская сторона тут же поддержали данный контент. Она сказала: "Ковер является для нашего народа веками не меняющимся и развивающимся очень ценным духовным наследием, обладающим большим историческим прошлым. Демонстрация образцов чешского хрустального искусства, снискавшего славу во всем мире, вместе с нашими старинными коврами - прекрасное олицетворение культурной гармонии".

Председатель правления Открытого акционерного общества "Aзерхалчa", заслуженный деятель искусств Эмин Мамедов, отметив значение выставки "Гармония двух красот: азербайджанский ковер и чешский хрусталь", подробно говорил о национальном ковровом искусстве, обладающем древней историей, и школах ковроткачества в Азербайджане. В частности, он коснулся создания карабахской, газахской, нахчыванской, ширванской школ и ценных образцов, подаренных ими этому искусству, и сказал: "Выставка, организованная в Доме культуры Азербайджана в Праге, открывает большие возможности для популяризации нашего коврового искусства в Европе".

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов довел до внимания, что культура укрепляет связи между людьми и народами, подчеркнул вклад домов Азербайджана за рубежом в эту сферу: "Искусство не знает границ, это важное мероприятие, связанное с искусством, нашей богатой историей, служит наглядным примером сохранения традиций в современных направлениях, углубления культурного обмена между народами. В каждом из домов Азербайджана, функционирующих за рубежом на основании поручений Президента, наряду с преподаванием родного языка, проводится широкая пропаганда нашей истории и культуры. Дома Aзербайджана играют роль культурного центра не только для наших соотечественников, но и для местного населения, создают условия для дальнейшего укрепления единства между народами и государствами. B этом смысле значение проведения нынешней выставки в Доме Азербайджана велико".

Чрезвычайный и полномочный посол Aзербайджана в Чехии Яшар Алиев сказал: "Bысоко оцениваю нынешнюю выставку с точки зрения создания гармонии ценных образцов искусства двух народов".

Руководитель чешской мануфактуры по производству высокохудожественного стекла "Halama" Роберт Халама рассказал о работе возглавляемой им компании, отметил древнюю культуру Азербайджана и Чехии, констатировал, что выставка внесет неоценимый вклад в межкультурное развитие.

Коллекция выставки включает 11 шерстяных ковров различных размеров, относящихся к разным школам ковроткачества и сотканных как в современном, так и классическом стиле. Эти исторические образцы искусства, а также чешский хрусталь вызвали восхищение посетителей.

На церемонии открытия были показаны видеоролики на темы азербайджанского коврового искусства, чешского хрусталя и диаспорской деятельности.

Выставка продолжилась культурной частью. Азербайджанская и чешская музыка, прозвучавшая в исполнении талантливого музыканта Джанель Наджафли, избранной в 2020 году "Человеком года" в Чехии, флейтистки Ханы Житниковой, пришлась по вкусу всем присутствующим.

Выставка "Гармония двух красот: азербайджанский ковер и чешский хрусталь" продлится месяц. Двери Дома культуры Азербайджана в Праге открыты для всех, наши соотечественники, местные жители и гости города могут ознакомиться с этой замечательной выставкой.

Отметим, что Дом Азербайджана в Праге открылся 6 ноября 2024 года, многочисленные мероприятия, проведенные здесь со дня начала его работы, сыграли большую роль в развитии связей азербайджанской общины в Чешской Республике и местного общества.

В настоящее время в 18 странах функционируют 29 домов Азербайджана, которым принадлежит особая роль в изучении соотечественниками нашей истории и культуры, родного языка, а также интенсификации связей диаспоры с местными обществами.