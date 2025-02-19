Десятки миллионов "мертвых душ", триллионы неотслеживаемых платежей: наследие Джо Байдена

Автор: Акпер Гасанов

Чем дальше в лес- тем больше дров. Не только в США, но и во всем мире еще долго будут рассуждать о том, сколь чудовищных масштабов достигли коррупция и очковтирательство в период президентства Джо Байдена. Да, того самого, который уходя с поста главы американского государства решил помиловать своего сына Хантера, которого обвиняли в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства.

Расследование в отношении Хантера Байдена длилось с 2018 года. И в 2023 году он согласился признать вину в неуплате налогов и незаконном хранении оружия. Но позже Хантер Байден отказался от признания вины. Совершенно очевидно, что он понимал, что в рукаве у него есть такая козырная карта, как право отца помиловать блудного сына. Так и произошло. Уходящий президент США нарушил свое же обещание не амнистировать сына. Он, по сути, надругался на американской Конституцией.

И вот выясняется, что аналогичные действия были проведены далеко не только с а Конституцией США. Глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск заявил, что поверхностная проверка записей социального обеспечения Департаментом эффективности правительства (DOGE) выявила доказательства того, что программа социального обеспечения выплачивает выплаты огромному числу людей, которые разве что Христофора Колумба не видели.

Да, Илон Маск обнаружил в Social Security database почти 11 миллионов человек в возрастных категориях от 120 до 159 лет! Вдумайтесь в эту цифру! Это больше, чем население Азербайджана. Получается, что Маск обнаружил в США целую страну не просто долгожителей, а "Кащеев Бессмертных". Причем, дальнейшее изучение вопроса преподнесло новые сюрпризы.

Оказалось, что чуть старше - от 160 до 169 лет, - числятся 122.000 граждан США. А ведь это те, кто старше вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Это что же получается - что в Соединенных Штатах целая армия тех, чьи юношество и молодость пришлись на период Первой мировой войны?! Казалось бы, что может быть удивительнее такого "открытия"?! Но, не стоит недооценивать хитровыделаность американской системы "мертвых душ".

Маск поведал, что по бумагам выходит, что почти 2800 американцев счастливы в возрасте от 200 до 229 лет. То есть, это те, кто родился в год, когда Симон Боливар был провозглашен верховным правителем Боливии, когда имело место воцарение Николая I в Российской империи и произошло восстание декабристов. Да и тех, кто жил в период триумфа и падения Наполеона Бонапарта, как видим, в США "обнаружилось" навалом. Так и хочется собрать их всех сразу и задать извечный вопрос: "скажите, дяди, ведь не даром, Москва , спаленная пожаром, французу отдана была?".

Но и это еще не все. Благодаря Маску обнаружилось, что по бумагам в США "живет" один 369-летний гражданин США, который мог видеть покупку острова Манхэттен у индейцев в 17-м веке. Ну и кто после это скажет, что Кавказ является регионом долгожителей?! Наши долгожители американским долгожителям, согласно байденовской отчетности, во внуки годятся. Впрочем, это окрытие Маска дает ответ и на иной вопрос.

Стало понятнее, чьими голосами Байден победил в 2020-м году. В нужный момент эти "мертвые души" объявлялись отдавшими свои голоса за Байдена. Ну и как после этого реагировать на все прежние, а также будущие оценки Госдепом США выборов в разных странах мира на предмет их соответствия высоким нормам прозрачности и демократии?! А ведь, в целом команда Маска нашла превышение числа людей в базе данных Социальной Службы над числом населения США в десятки миллионов человек! Получается, что это даже не "потемкинские деревни", а "байденовские континенты".

Одновременно с этим комана Маска Федеральном Казначействе США обнаружила, что в годы администрации Байдена было сделано платежей без указания кода связи платежа со статьей бюджета, на сумму около 4,7 ТРИЛЛИОНА долларов. Не указание этого кода делало отслеживание переведённых денег практически невозможным. Классические, как казалось Байдену и его команде, "концы в воду". Но, не тут-то было.

Для сравнения: все затраты США во Второй Мировой войне (в переводе на современный курс) составили 4,1 триллиона долларов. При Байдене умудрились сделать не отслеживаемых платежей на 4,7 триллиона. Ну и кто после этого Джо Байден и вся его команда? Вариантов ответа много. Но совершенно точно, что совершенно аморальными были его и всей кго команды рассуждения о коррупции в какой-либо стране мира. Потому, что там, где разнообразные коррупционеры учились, там "сонный Джо" преподавал.