Автор: Акпер Гасанов

Начну с новости, которая ныне очень активно обсуждается во многих ведущих мировых СМИ. Спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог заявил на полях Мюнхенской конференции, что США будут посредниками между Украиной и Россией. Пока сложно сказать, как будут выглядеть мирные переговоры, но философия США - остановить убийства и войну, передает его слова РБК-Украина.

Как видим, Келлог не упомянул об участии представителей Европы. На просьбу ведущей встречи объяснить, что это означает, Келлог заявил, что он "реалист", и хотя он не выступает принципиально против участия европейских политиков в переговорах, он не считает необходимым привлекать к переговорам тех, кто является "частью проблемы". Привел он и аргумент в пользу такой позиции.

"Вспомните Минск-2 - там была куча европейских лидеров, и они ужасно провалились", - пояснил свое мнение американский генерал.

В словах спецпредставителя президента США по Украине есть резон. Практика показала, что слишком многие политики из ведущих стран Европы дали Украине обнадеживающие обещания, в итоге не выполнив их и продлив войну, но не понеся за это никакой ответственности.

Было еще одно заявление о перспективах и условиях завершения российско-украинской войны. Его сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, лидеры Евросоюза, выступающие за продолжение боевых действий в Украине, попытаются не допустить заключения договоренности об урегулировании конфликта, к подготовке которой намерены приступить Россия и США.

"Поэтому, очевидно, следует ожидать, что провоенный либеральный мейнстрим в Европе постарается сделать все возможное, чтобы соглашения не было. Не будем наивными, европейские сторонники войны сделают все возможное, чтобы соглашение не состоялось", - заявил Сийярто.

И это были слова политика, который всегда занимал такую же позицию.

А теперь, давайте применим все это к армяно-азербайджанскому конфликту. Начнем с того, что ни одна из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (США, Россия, Франция) ничего не сделали для справедливого урегулирования данного конфликта, в рамках принципа территориальной целостности государств и с учетом четырех известных резолюций Совбеза и Генассамблеи ООН.

Против Армении, за все годы оккупации наших земель с ее стороны, не было введено никаких санкций со стороны США и ЕС. Наоборот, мы помним, как в гости к лидерам карабахской хунты, в том числе и на шоу под названием "выборы" на временно оккупированных территориях Азербайджана, заезжали граждане США, России, Франции, иных европейских государств. Плюс, особенно из Парижа звучала и звучит до сих пор поддержка любых действий страны-оккупанта.

Мы помним, как Сенат Франции принял позорную резолюцию о признании "независимости" так называемой "нкр". Это была открытая поддержка сепаратизма со стороны французского Сената! Азербайджан превратил ее в бумажку для гигиенического использования, проведя блестящую однодневную операцию в Карабахском экономическом регионе и полностью восстановив свои суверенитет и территориальную целостность.

Что вызывало истерику со стороны очень многих политиков в Европе. И снова, возглавила эту аморальную кампанию та самая макроновская Франция, которая громче всех возмущается ныне планом президента США Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны. Франция, как мы помним, пыталась добиться осуждения Азербайджана в ООН! Да, это было феерично - требовать наказания для страны-жертвы оккупации, действуя в унисон со страной - оккупантом.

То есть, говоря словами Кита Келлога, Франция является "частью проблемы", мешающей подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Франция продолжает оказывать Армении не только политическую и экономическую, но и военную помощь. Это и есть попытка подыграть армянскому "реваншизму". Как тут не вспомнить четкие аргументы, озвученные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в интервью отечественным телеканалам?

Глава государства указал на то, что оружие предоставляется Армении либо бесплатно, либо в кредит.

"Эти кредиты через определенное время списываются. В том числе и из так называемого Фонда мира Евросоюза. Так называемого потому, что фонд мира на самом деле должен использоваться в мирных целях. А их фонд мира направляет средства на вооружение. Оттуда был произведен первый платеж ,и по имеющейся у нас информации, он не последний", - напомнил тогда Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он указал и на иные провокационные действия в отношении Азербайджана, в том числе и с участием команды экс-президента США Байдена. Речь шла про то, что в апреле прошлого года впервые в истории была создана очень странная платформа сотрудничества - Америка, Евросоюз и Армения.

"Госсекретарь Америки, президент и министр иностранных дел Европейской комиссии, премьер-министр Армении встретились в Брюсселе и фактически достигли договоренности о новом сотрудничестве. По имеющейся у нас информации, в соглашении, достигнутом до этой встречи, был военный компонент, который затем официально был исключен, но де-факто продолжает там оставаться", - констатировал Глава нашего государства.

Он говорил и говорит обо всем этом открыто. Точно также, открыто, Президент Азербайджана Ильхам Алиев выражает поддержку действиям нового президента США Дональда Трампа. Сделал он это и в ходе своего интервью CGTN (China Global Television Network). Он подчеркнул, что отношения с США при президенте Трампе были очень успешными, в отличие от последних четырех лет, когда американо-азербайджанские связи ухудшились "из-за несправедливого и нечестного подхода" администрации Байдена.

Президент Ильхам Алиев выразил оптимизм, полагая, что будущие отношения с США могут вернуться к более продуктивному состоянию: "Мы ожидаем, что эти четыре года, которые мы считаем потерянными годами в американо-азербайджанских отношениях, станут историей, и мы возобновим работу". И это слова политического деятеля мирового масштаба, который доказал способность добиваться исторических побед, вопреки действиям и планам со стороны ведущих мировых держав. Это были слова политика, который лучше всех знает цену войне и мира.