https://news.day.az/society/1731490.html

В Самухе утонули два человека

На территории района Самух два человека утонули в реке Кура. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в участке реки Кура, протекающем через район. Так, два человека, жители районов Самух и Шамкир, утонули, когда пытались ловить рыбу в реке Кура. Их тела были извлечены из воды и переданы соответствующим органам.