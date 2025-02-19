https://news.day.az/society/1731490.html В Самухе утонули два человека На территории района Самух два человека утонули в реке Кура. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в участке реки Кура, протекающем через район. Так, два человека, жители районов Самух и Шамкир, утонули, когда пытались ловить рыбу в реке Кура. Их тела были извлечены из воды и переданы соответствующим органам.
В Самухе утонули два человека
На территории района Самух два человека утонули в реке Кура.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в участке реки Кура, протекающем через район.
Так, два человека, жители районов Самух и Шамкир, утонули, когда пытались ловить рыбу в реке Кура.
Их тела были извлечены из воды и переданы соответствующим органам.
По факту проишествие проводится расследование.
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