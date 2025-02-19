В Самухе утонули два человека

На территории района Самух два человека утонули в реке Кура.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в участке реки Кура, протекающем через район.

Так, два человека, жители районов Самух и Шамкир, утонули, когда пытались ловить рыбу в реке Кура.

Их тела были извлечены из воды и переданы соответствующим органам.

По факту проишествие проводится расследование.