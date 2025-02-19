Франция усиливает религиозную дискриминацию

Amnesty International призвала французских законодателей отклонить законопроект о запрете платков и других религиозных символов в спортивных соревнованиях.

Законопроект, предусматривающий запрет на одежду и символы, демонстрирующие религиозную принадлежность, во всех спортивных дисциплинах во Франции, будет обсуждаться на этой неделе в Сенате.

Критика со стороны Amnesty International

Amnesty International подчеркнула, что, хотя принцип светскости, закрепленный во французской Конституции, теоретически защищает право каждого на свободу вероисповедания, на практике он часто используется для ограничения доступа мусульманок к общественным пространствам.

Международная правозащитная организация указала, что французские власти исторически вводили дискриминационные законы в отношении одежды мусульманок, а спортивные федерации уже запрещают ношение платков в различных дисциплинах.

В организации предупредили, что принятие законопроекта приведет к росту расизма и усилению "враждебной среды" по отношению к мусульманам во Франции.

Опубликованный Amnesty International перед Олимпийскими играми в Париже 2024 года доклад показал, что запрет на свободное участие мусульманок в спорте может негативно сказаться на их психическом и физическом благополучии.

Исследователь Amnesty International Анна Блус отметила, что запрет на ношение платков французскими спортсменками на Олимпийских играх в Париже уже вызвал международную критику.

Она подчеркнула, что спустя шесть месяцев французские власти не только сохраняют этот дискриминационный запрет, но и пытаются распространить его на все спортивные дисциплины.

Блус заявила, что, хотя этот запрет оправдывается защитой светскости, на деле он направлен исключительно против мусульманок.

"Если мусульманки носят платок или другую религиозную одежду, им будет запрещено участвовать во всех спортивных соревнованиях", - сказала она.

Также она предупредила, что представление платков как угрозы светскости крайне опасно и что данный законопроект усугубит религиозную дискриминацию и расизм в отношении мусульманок во Франции.

"Все женщины имеют право выбирать, что им носить", - добавила Блус, связав запрет на платки в спорте с исламофобией.

Отсутствие обоснований для запрета

Социолог и соучредительница сообщества "Баскетбол для всех" Хайфа Тлили также раскритиковала запрет, заявив, что не существует объективных доказательств, оправдывающих запрет на спортивные платки для мусульманок.

"Следовательно, утверждать, что правила, исключающие мусульманских спортсменок, необходимы, - неверно. Нет никаких законных оснований для этого", - сказала Тлили.

Ее коллега и профессиональная баскетболистка Элен Ба предупредила, что предложенный закон окажет разрушительное влияние на мусульманок, приведет к унижению, стигматизации, травмам, уходу из спорта, утрате социальных связей, снижению уверенности в себе, исчезновению женских команд и угрозе для спортивных клубов.

Запрет на платки в спортивных соревнованиях

Французская федерация футбола запрещает ношение платков в матчах, тогда как федерация гандбола их разрешает.

Законопроект, представленный в прошлом году сенатором Мишелем Савеном, направлен на распространение запрета на религиозные символы, включая платки, на все спортивные соревнования во Франции.

Помимо запрета на ношение платков, предложенное законодательство также предусматривает запрет на коллективные молитвы в спортивных учреждениях, финансируемых из госбюджета.