Баку является важным центром в Кавказском регионе.

Как сообщает в среду Day.Az об этом заявил член Великого национального собрания Турции Абдулкадир Эмин Онен, выступая на 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи, проходящей в Баку.

Он отметил, что Турция всегда рядом с Азербайджаном.

"Обеспечение территориальной целостности Азербайджана крайне важно для региона. Продолжение мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией принесет пользу всему региону.

Освобождение азербайджанских территорий от почти 30-летней несправедливой оккупации и восстановление территориальной целостности - важный шаг для всего региона. Большой прогресс был достигнут в восстановительных работах на освобожденных территориях.

ПДостижение справедливого результата в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией укрепит стабильность и благосостояние не только двух стран, но и всего региона. Турция всегда была и будет рядом с Азербайджаном", - добавил он.