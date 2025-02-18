Обнародован ряд конкретных фактов преступлений, совершенных в ходе армянской агрессии

Как сообщалось, 18 февраля продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, которые обвиняются в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях в результате военной агрессии Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на открытом судебном заседании в Бакинском военном суде, состоявшемся под председательством судьи Зейнала Агаева, с участием судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком, а также адвокатами.

В судебном заседании участвовали часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, защищавшие государственное обвинение, а также в качестве потерпевшего от имени азербайджанского государства руководитель Аппарата Кабинета министров Руфат Мамедов.

На судебном заседании государственный обвинитель Тарана Мамедова перечислила ряд конкретных фактов преступлений, совершенных в ходе агрессивной войны.

Было отмечено, что начиная с февраля 1988 года не менее 17 преподавателей, работавших в Педагогическом институте в городе Ханкенди, а также не менее 17 студентов азербайджанской национальности, обучавшихся в этом институте, были в массовом порядке принудительно уволены, отчислены из института именно потому, что они были азербайджанцами.

20 февраля 1988 года, всего через день после "решения" о "передаче" НКАО Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР и направления этого "решения" в Верховный Совет СССР, то есть 21 февраля 1988 года, в результате непрерывных обстрелов Аскеранского района был ранен мирный житель города Ханкенди Ахмедов Ахмед Бахман оглу.

На основании информации, поступившей в органы милиции 9 июля 1988 года, в марте-апреле того же года на заводе конденсаторов в городе Ханкенди были обнаружены и изъяты изготовленные кустарным способом оружие и взрывные устройства, в том числе ручные гранаты.

20 сентября 1988 года в результате нападения с применением огнестрельного оружия на село Гюнешли Ходжавендского района был умышленно убит мирный житель этого села Балакишиев Мухаммедали Гахраман оглу.

В сентябре 1988 года азербайджанцы, работавшие на Карабахском шелковом комбинате, были массово уволены с рабочих мест и насильственно лишены трудовых прав с применением угроз со стороны начальника ремонтно-строительного участка Карабахского шелкового комбината Айрапетяна Славика Джалаловича, секретаря партийного комитета комбината Кочаряна Роберта Седраки, главного инженера Симоняна Владимира Семеновича, председателя профсоюзной организации Месропян Беллы Суреновны и других.

15 июня 1992 года руководитель студии "215 KL" Азербайджанского государственного телевидения, журналист Мустафаев Чингиз Фуад оглу, командированный в село Нахчыванлы Ходжалинского района для видеосъемки и доведения до мировой общественности многочисленных преступлений, совершенных вооруженными силами Республики Армения, был преднамеренно убит во время съемок около 11:00 того же дня в результате разрыва минометного снаряда.

4 июля 2017 года в направлении села Алханлы Физулинского района был открыт огонь из бронетехники по незащищенным территориям, населенным пунктам и гражданскому населению, в результате взрыва осколочной гранаты марки "ОГ-9М" 73-мм калибра, упавшей на территорию села Алханлы, были умышленно убиты мирные жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы и несовершеннолетняя Гулиева Захра Эльнур гызы, 2016 года рождения.

14 июля 2020 года с позиций, расположенных в селе Мовсес Бердского района Тавушской области Республики Армения, и с захваченной боевой позиции по укрытию вблизи соответствующего боевого поста N-ской воинской части министерства обороны, расположенной в селе Агдам Товузского района, был открыт артиллерийский огонь. В результате попадания снаряда в укрытие и взрыва были умышленно убиты генерал-майор Гашимов Полад Исраил оглу, полковник Мирзоев Ильгар Анзор оглу, майор Ахмедов Намиг Хаджан оглу, майор Новрузов Анар Гюльверди оглу и гизир Бабаев Яшар Васиф оглу.

2 октября 2020 года был открыт огонь из реактивных систем залпового огня "Град" ("БМ-21") и другого крупнокалиберного оружия с позиций, расположенных в находившихся под оккупацией Агдеринском, Агдамском районах и на других территориях по территории Тертерского района, где не велись боевые действия, не находились военные объекты и где проживало мирное население. Во время обстрела один из снарядов упал на автодорогу перед административным зданием прокуратуры Тертерского района и взорвался, в результате чего тяжкие телесные повреждения получил член следственных групп, созданных по уголовным делам, возбужденным по фактам преступлений, совершенных вооруженными силами Армении, старший следователь прокуратуры города Сумгайыт, командированный в прокуратуру Тертерского района Гасанов Озал Мубариз оглу.

Напомним, что нижеследующие 15 лиц: Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Хенрикович, Бегларян Василий Ивани, Газарян Эрик Роберти, Аллахвердиян Давит Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири соответственно периодам их участия в преступных деяниях, обвиняются по следующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики: статья 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой ), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное удерживание человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права ), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям.