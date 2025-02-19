В Баку под председательством Азербайджана начинает свою работу 15-я пленарная сессия АПА

В Баку под председательством Азербайджана начинает свою работу 15-я пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

Как сообщает Day.Az, мероприятие, в котором примут участие 35 делегаций, в том числе около 280 представителей, предполагает обсуждение ряда важных вопросов.

АПА является значимой платформой парламентской дипломатии, объединяющей парламенты азиатских стран. Подобные мероприятия способствуют развитию дискуссий и укреплению диалога между законодательными органами стран-членов.

Отметим, что в Баку для участия в сессии прибыли спикер Палаты представителей Республики Индонезия Пуан Махарани, председатель Консультативного совета Султаната Оман Халид Хилал Насир Аль-Маавали, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова, председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева, председатель Консультативного совета Королевства Бахрейн Али Салех Абдулла Аль-Салех, председатель Национального собрания Бутана Лунгтен Дорджи, спикер Исламского консультативного совета Ирана Мохаммад Багер Галибаф, председатель Сената Пакистана Сеид Юсуф Реза Гилани и председатель Палаты представителей Высшего собрания Республики Таджикистан Махмадтоир Зокирзода.

В рамках мероприятия состоялись встречи председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой со спикером Палаты представителей Республики Индонезия Пуан Махарани, председателем Консультативного совета Султаната Оман Халидом Хилалом Насиром Аль-Маавали и председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой. Также запланированы встречи спикера парламента Азербайджана с другими председателями парламентов, принимающими участие в мероприятии.