Принятие важных решений в рамках COP29 стало вершиной непоколебимой приверженности Азербайджана принципу многосторонности.

Как сообщает Day.Az об этом заявила спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова, выступая на 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи, проходящей в Баку.

По ее словам, избрание Азербайджана страной-хозяйкой COP29 при единогласной поддержке мировой общественности, принятие важных решений с руководством Азербайджана в рамках COP29 стало вершиной непоколебимой приверженности Азербайджана принципу многосторонности.

Спикер предоставила информацию о Парламентской конференции, организованной Милли Меджлисом совместно с Межпарламентским союзом в рамках COP29, которая внесла парламентский вклад в многосторонние действия по борьбе с изменением климата, и отметила, что активное участие парламента Азербайджана в многостороннем сотрудничестве является продолжением этого подхода.