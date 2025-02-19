"Золотой" автомобиль пустят с молотка

На продажу выставили Aston Martin Valkyrie с декором из 24-каратного золота. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Auto.ru, уникальный супергибрид доступен к покупке в дилерском центре Joe Macari Performance Cars.

Британская марка выпустили всего 150 дорожных версий модели стоимостью три миллиона долларов каждая. Однако "золотое" оформление получил лишь один автомобиль. Подобная отделка кузова и экстерьера обошлась покупателю в 630 тысяч долларов.

Представленный Aston Martin Valkyrie получил карбоновый кузов фиолетового оттенка, который дополнен 24-каратным золотом. Драгоценный металл нанесен на передний сплиттер, пороги, контуры воздухозаборников, а также на капот, крышу и диффузор. "Золотая" отделка продолжается и в салоне. Кроме того, модель оснащена выхлопной системой из жаропрочного инконеля и кастомными колесными дисками.

В движение Valkyrie приводит 6,5-литровый атмосферный V12, который работает в паре с электромотором. Суммарная отдача гибридной системы составляет 1155 лошадиных сил. До "сотни" гиперкар разгоняется за 2,6 секунды. На момент начала официальных продаж стоимость каждого Aston Martin Valkyrie составляла три миллиона долларов. В какую сумму дилер оценил "золотой" супергибрид с пробегом 80 километров, пока неизвестно.