В Африке вспыхнула новая война

Началось вторжение Уганды в ДР Конго, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

На видео, как утверждается, первые кадры вторжения угандийских войск на территорию Конго, которое последовало спустя более суток после истечения срока ультиматума 

Вооруженные силы Уганды быстро движутся в сторону Буниа, регион Итури, восточная часть ДР Конго.