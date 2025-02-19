Саммит в Париже

Саммит стран Европы по Украине, который состоялся ранее в Париже, стал грандиозным фиаско президента Франции Эммануэля Макрона.

Как передает Day.Az, об этом написал французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в своем аккаунте в социальной сети X.

"Вчерашний вечерний саммит в Елисейском дворце стал для Макрона грандиозным фиаско! Историческим!" - сказал политик.

Филиппо также подчеркнул, что стратегия Макрона является контрпродуктивной, так как продвижением вопроса об отправке войск в Украину он отторгает от себя союзные Парижу страны. В частности, он указал на Польшу, которая отказывается от участия в подобных инициативах.

Ранее мы сообщали, что во Франции рассказали об очередном провале Макрона в Африке.