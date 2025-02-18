Азербайджано-сербские отношения переросли в стратегическое партнёрство

Двусторонние отношения между Азербайджаном и Сербией переросли в стратегическое партнёрство.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал посол Республики Сербия в Азербайджане Драган Владисавлевич на приёме по случаю Дня государственности и Дня Вооружённых сил Сербии.

"Этот национальный праздник был учреждён в память о двух значимых событиях в новейшей истории Сербии, которые произошли в один и тот же день - 15 февраля. Первое историческое событие, которое мы отмечаем сегодня, - это героический подвиг наших предков, начавших вооружённую борьбу за государственную независимость и освобождение от иностранного господства в 1804 году. Второе событие связано с 15 февраля 1835 года - днём принятия первой Конституции Сербии, одной из самых либеральных конституций в Европе того времени, которая почти два века назад предусматривала разделение властей и гарантии фундаментальных прав человека", - сказал он.

Владисавлевич отметил, что Республика Сербия превратилась в успешную, современную и динамичную европейскую страну, которая живёт в мире с другими и готова развивать дружбу и сотрудничество со всеми народами, государствами и культурами.

"В знак признания своих успехов и хорошей репутации Сербия была избрана принимающей страной Специализированной выставки EXPO 2027, которая состоится в Белграде через два года. Это важное международное событие также послужит сильным стимулом для общего развития страны, её индустриализации и инфраструктурного развития. К сожалению, современная Сербия сталкивается с различными вызовами и проблемами, самой серьёзной из которых, без сомнения, является угроза сепаратизма и нарушения суверенитета и территориальной целостности страны в Косово и Метохии. Несмотря на то, что мы противостоим всем этим вызовам с помощью диалога и мирных средств, стремясь сохранить мир и стабильность, факт остаётся таковым: важным гарантом суверенитета и независимости страны является её армия. Именно поэтому Сербия вложила значительные усилия и средства в создание современной, организованной и хорошо оснащённой армии. Сегодня, помимо нашего Национального дня, мы также отмечаем День сербской армии, чествуя нашу смелую армию, которая уже два столетия охраняет нашу свободу и прогресс как в мирное, так и в военное время", - сказал посол.

Владисавльевич отметил, что помимо мощной армии и стабильной экономики, ещё одним столпом независимости и внешней политики Сербии является, безусловно, ряд дружеских отношений и мостов сотрудничества, которые она сумела развить.

"Наибольшую ценность, безусловно, представляют те дружеские отношения, которые выдерживают испытание временем и обстоятельствами, такие как наши отношения с Азербайджаном, основанные на схожем историческом фоне и полном взаимопонимании по ключевым вызовам, с которыми мы сталкиваемся. С момента их установления, 28 лет назад, наши двусторонние отношения развились в стратегическое партнёрство с полной координацией внешнеполитических действий и вопросов взаимного интереса.

За последние несколько лет мы стали свидетелями значительного роста нашей политической активности, взаимных визитов и контактов между высокопоставленными официальными лицами, а также значительного укрепления наших двусторонних экономических связей и товарооборота. В целом, я уверен, что мы будем праздновать каждый последующий День Государственности Республики Сербия с гордостью за ещё более интенсивное и значительное сотрудничество и дружбу с Азербайджаном. В заключение хочу пожелать своей Родине постоянного мира и развития, успехов и сил, а также как можно больше дорогих и искренних друзей, таких как Азербайджан. Да здравствует Сербия и да здравствует вечная дружба между Сербией и Азербайджаном!" - заключил дипломат.