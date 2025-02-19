Молдова очень заинтересована в подписании долгосрочных газовых контрактов с Азербайджаном.

Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend премьер-министр Республики Молдова Дорин Речан по случаю предстоящего заседания Консультативного совета Южного газового коридора, которое состоится в Баку 4 апреля.

Он отметил, что до недавнего времени Республика Молдова была сильно зависима от единственного источника поставок газа, а именно от контракта с "Газпромом" (через АО "Молдовагаз").

"Однако с завершением строительства газопровода Яссы-Унгены-Кишинев и нашей интеграцией в ENTSOG (European Network of Transmission System Operators for Gas- объединение операторов европейских газотранспортных систем) Молдова восстановила свою энергетическую независимость и продолжает изучать новые источники поставок и транзитные маршруты", - пояснил Речан.

Премьер-министр отметил, что ключевыми приоритетами Молдовы на заседании Консультативного совета Южного газового коридора станут:

- энергетическая независимость и диверсификация маршрутов и источников поставок для повышения устойчивости Молдовы;

- энергетическая безопасность и устойчивость, обеспечение бесперебойных и доступных энергоресурсов для граждан страны;

- укрепление регионального сотрудничества в рамках Южного газового коридора и Трансбалканского газового коридора.

"Сегодня Молдова больше не является энергетически уязвимым или подверженным шантажу государством, и мы намерены сохранять эту стабильность. Молдова остается открытой для обсуждения новых энергетических партнерств и долгосрочных соглашений о поставках, которые соответствуют нашей стратегии энергетической безопасности. Наши обязательства в рамках Письма о намерениях, подписанного между правительством Республики Молдова и Европейским Союзом, подтверждают нашу приверженность диверсификации энергоресурсов и региональному сотрудничеству.

Мы решительно поддерживаем расширение Южного газового коридора (ЮГК) и его роль в укреплении энергетической безопасности Европы. Молдова стремится укрепить свою энергетическую независимость, расширяя связи с альтернативными маршрутами поставок, в том числе через партнерства, реализуемые в рамках ЮГК", - заявил Речан.

Кроме того, как отметил премьер-министр, благодаря членству в инициативе по газотранспортной сети Центральной и Юго-Восточной Европе (CESEC) Молдова сегодня является активным участником региональной архитектуры энергетической безопасности и ключевой транзитной страной в рамках Южного газового коридора и Трансбалканского коридора.



"Республика Молдова проявляет высокий интерес к заключению долгосрочных газовых контрактов с Азербайджаном в рамках нашей стратегии по обеспечению надежных и бесперебойных поставок газа для граждан. Мы изучаем возможности обеспечения стабильных объемов через нашу государственную газоснабжающую компанию SA Energocom, в соответствии с более широкой стратегией энергетической диверсификации Молдовы. Молдова высоко ценит роль Азербайджана как надежного энергетического партнера и рассчитывает на укрепление двустороннего сотрудничества в этой сфере", - заключил он.