Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова ознакомилась с Ичеришехер

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова, находящаяся с официальным визитом в нашей стране, ознакомилась с Ичеришехер.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связям с общественностью Милли Меджлиса, гостье была предоставлена подробная информация о Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер", включенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также проводимых ремонтно-восстановительных работах по благоустройству.

Далее гостья ознакомилась с одним из шедевров средневековой восточной архитектуры - историко-архитектурным памятником мирового значения "Комплексом Дворца Ширваншахов".

Затем Наталья Кочанова посетила функционирующий в Баку торговый центр "Беларуский". Она ознакомилась с его деятельностью и побеседовала с сотрудниками.