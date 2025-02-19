В Азербайджане увеличилось производство золота

В январе 2025 года в Азербайджане было произведено 236,2 тонны золота.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Сообщается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, производство золота увеличилось на 110,9 тонны или 88,5%. В январе 2024 года этот показатель составил 156,1 тонны.

На 1 февраля 2025 года запасы готовой продукции составили 207,4 тонны, что на 51,3 тонны или 32,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе 2024 года запасы готового золота составляли 156,1 тонны.