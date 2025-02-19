Скольким иностранцам отказали во въезде в Азербайджан?

В прошлом году 10 048 иностранным гражданам и лицам без гражданства был запрещен въезд на территорию Азербайджана в связи с нарушениями требований соответствующих статей Кодекса об административных правонарушениях и Миграционного кодекса страны.

В 2024 году въезд на территорию Азербайджана был запрещён 10 048 иностранным гражданам и лицам без гражданства из-за нарушений требований соответствующих статей Кодекса об административных правонарушениях и Миграционного кодекса страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственной миграционной службе Азербайджана.

Кроме того, с 2 440 человек взыскали административный штраф с выдворением за пределы страны за нарушение требований соответствующих статей Кодекса об административных правонарушениях. Было принято 7 608 решений о запрете на въезд в Азербайджан для иностранцев и лиц без гражданства за нарушение статей Миграционного кодекса.