Вице-президент Ирана снял свою кандидатуру с президентских выборов

Вице-президент Ирана Амир Хосейн Газизаде Хашеми сообщил, что снял свою кандидатуру с президентских выборов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в X (ранее Twitter).

"Чтобы сохранить единство сил революции и в ответ на просьбу Коалиционного совета сил Исламской Революции (коалиция консервативных партий в Иране - прим. ТАСС), а также некоторых улемов и сочувствующих, я отказался от продолжения пути и надеюсь, что три других моих брата воспользуются возможностью сплотиться и укрепить движение революции", - говорится в сообщении.

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