В Измире вспыхнул лесной пожар

В районе Борнова Измира (Турция) вспыхнул пожар в лесной зоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, на основании поступившей информации в зону пожара были направлены 2 самолета, 2 вертолета, 5 танкеров с водой и 1 машина водоснабжения.

"Работы по локализации огня продолжаются", - говорится в сообщении.

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