Председатель ЦИК Азербайджана о голосовании студентов на выборах

Нужно провести просветительскую работу в связи с парламентскими выборами, в частности, касательно голосования студентов, потому что они уезжают на летние каникулы.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.

"Мы должны организовать участие студентов в выборах. Студенты, проживающие в регионах страны, вероятно, поедут к своим родителям. Поэтому мы должны предоставить всем им открепительные удостоверения, чтобы они могли проголосовать, где бы они ни находились", - сказал Панахов.

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