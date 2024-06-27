Я была рада посетить IDEA и встретиться с активистами, усердно работающими над сохранением окружающей среды

Я была рада посетить вчера офис общественного объединения IDEA и встретиться с активистами, усердно работающими над сохранением окружающей среды.

Об этом в четверг, отвечая на вопрос Trend, сказала заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН), исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен в ходе совместного брифинга в Баку, передает Day.Az.

Андерсен упомянула, что молодежь в Азербайджане становится лидером во многих отношениях.

"От малышей, которые просят родителей выключить воду, до подростков, которые протестуют против определенных правил, и до молодых людей, выходящих на рынок труда - именно здесь происходят изменения. У молодежи есть возможность влиять на эти изменения, потому что молодежь - это будущее, а не просто очередное поколение. Поэтому важно, чтобы те, кто занимает руководящие посты, уступали место, вовлекая молодежь в процесс. Я приветствую министра и его команду за организацию СОР29, ведь у них есть молодежный посланник и они предоставили место для молодых людей, пригласив их за стол переговоров. Это важно и существенно. Я была рада посетить IDEA вчера и встретиться с активистами, усердно работающими над сохранением окружающей среды. Я увидела огромный энтузиазм и стремление молодых людей внести свой вклад здесь, в Азербайджане", - отметила она.

Отметим, что в последнее время деятельность по охране окружающей среды Общественного объединения IDEA (Международный диалог во имя охраны окружающей среды) неоценима.

Основная цель организации - общественное просвещение по вопросам окружающей среды и деятельности в этой сфере, сотрудничество с молодежью, образование в области охраны окружающей среды и поиски правильного решения существующих проблем. Примечательно, что каждый проект здесь реализуется по инициативе, с участием и под руководством молодежи. Миссия организации - создание на региональном и международном уровнях реальных и виртуальных обществ для молодежи, развитие этих обществ посредством открытых диалогов, воспитание в духе лидерства каждого члена этого общества для осуществления экологического просвещения на местах.

В течение короткого периода организация достигает успеха благодаря своей деятельности как внутри страны, так и за ее пределами, посредством проведенных ею различных проектов и мероприятий способствует формированию экологического сознания и повышению экологического просвещения.

К достижениям объединения относятся: посадка деревьев с участием юных экологов и студентов, в том числе международный детский фотоконкурс "Земной Шар глазами детей", в котором приняли участие 1200 детей из 5 континентов и 90 стран, проект "Обменяем бумагу на лист дерева", Первый азербайджанский форум по вопросам окружающей среды и другие различные проекты.

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