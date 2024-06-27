"Европа может умереть", - предупреждал Эммануэль Макрон в конце апреля. Кто бы мог подумать, что всего через несколько недель президент Франции начнет доказывать свою правоту, объявив внеочередные выборы, которые грозят ввергнуть ЕС в потенциально смертельный кризис?

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье журналиста Гидеона Рахмана, опубликованной в британской газете Financial Times, в которой говорится о том, что макроновская Франция разрушает европейскую стабильность.

Как пишет автор, в настоящее время внимание всего мира приковано к непосредственным политическим драмам во Французской Республике. Первый тур парламентских выборов состоится 30 июня. В опросах лидирует крайне правое "Национальное объединение" (RN), на втором месте - "Новый народный фронт" - коалиция, в которой доминируют крайне левые.

В лучшем случае парламент, в котором доминируют крайние политические силы, ввергнет Францию в период длительной нестабильности. В худшем случае это приведет к расточительству и националистической политике, которая быстро спровоцирует экономический и социальный кризис в стране.

Крах Парижа быстро превратится в проблему ЕС. Он передастся через два основных механизма. Первый - фискальный. Второй - дипломатический.

Франция находится в затруднительном финансовом положении. Государственный долг составляет 110 процентов от ВВП, а дефицит бюджета правительства в прошлом году составил 5,5 процента. Как крайне правые, так и крайне левые выступают за увеличение расходов и снижение налогов, что приведет к росту долга и дефицита, нарушая при этом правила ЕС.

Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Лё Мэр предупредил, что победа одной из крайних партий может привести к долговому кризису в стране и контролю за финансами со стороны МВФ или Европейской комиссии. Лё Мэр привёл в пример реакцию на "мини-бюджет" правительства Лиз Трасс в Великобритании, чтобы подчеркнуть, как быстро рынки могут ополчиться против финансово безрассудных властей.

На самом деле французский бюджетный кризис может оказаться хуже, чем британский. В Великобритании существовал механизм, позволяющий быстро отправить политика в отставку и восстановить рациональное правительство. Но это сложно сделать во Франции, где крайне правые и левые занимают прочные позиции.

Другая сложность заключается в том, что Французская Республика является одной из 20 стран, использующих единую европейскую валюту. Что произойдёт, если премия за риск по французским облигациям резко возрастёт? Сейчас у ЕС есть механизмы, позволяющие вмешаться в ситуацию путем покупки облигаций. Но согласится ли Брюссель или Берлин на такой шаг, если кризис будет спровоцирован невыполненными обязательствами Парижа по расходам? Почему немецкое правительство должно соглашаться на спасение расточительной Франции?

Французские крайне правые и левые также настроены евроскептически. Они гневно осуждают диктат Брюсселя и выражают враждебность по отношению к Берлину. В предвыборной платформе RN говорится о "непримиримом расхождении" взглядов между Францией и Германией. Жордан Барделла, который, вероятно, станет кандидатом RN на пост премьер-министра, недавно пригрозил сократить взнос Парижа в бюджет ЕС на €2-3 млрд в год.

Во время долгового кризиса в Греции, который длился большую часть десятилетия, неповиновение Афин Евросоюзу в конечном итоге было устранено угрозой исключения страны из евро - шаг, который уничтожил бы стоимость греческих сбережений. Но исключение Франции из евро - или самого ЕС - практически немыслимо. Весь европейский проект строился вокруг франко-германского тандема с 1950-х годов.

Гораздо более вероятно, что Франция останется в составе Евросоюза, но будет выступать в роли спойлера. Это разрушит европейскую стабильность, в то время как ЕС изо всех сил пытается сплотиться перед лицом угрозы со стороны России.

Если Макрон не уйдёт в отставку, то он продолжит представлять Францию на международных саммитах и встречах ЕС. Но, если в последний момент не произойдет резкого скачка в опросах, французский президент, скорее всего, выйдет из этих выборов крайне ослабленной фигурой. Некоторые европейские коллеги Макрона могут спокойно наслаждаться его унижением. Но общее воздействие ослабленной и разгневанной Франции на Европу будет негативным.

Экономический кризис в сочетании с конфронтацией с Брюсселем и Берлином может привести к тому, что RN вновь начнет проявлять националистические и конфронтационные настроения. В противном случае, реалии управления могут заставить партию пойти на сотрудничество с ЕС.

Вспомним экономический кризис во Франции в начале 1980-х годов, когда социалистическое правительство попыталось реализовать радикальную, левую программу. Этот кризис в конечном итоге привел к приходу к власти Жака Делора, сначала в качестве министра финансов страны, а затем в качестве председателя Европейской комиссии. В Брюсселе Делор добился значительных успехов в европейской интеграции и введения единой валюты.

История вряд ли повторится. Но опыт десятилетий подсказывает, что ошибочно делать ставки на способность ЕС преодолевать смертельные угрозы", - написал британский журналист.